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В России задумали ограничить продажу семейных квартир 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
В России задумали ограничить продажу семейных квартир
Фото: ТАСС
Депутаты Мосгордумы планируют разработать поправки в Гражданский кодекс, устанавливающие запрет на продажу микродолей в квартирах, где живут семьи. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на депутата столичного парламента Наталью Метлину.
Парламентарии отмечают, что захват жилья зачастую начинается именно с отчуждения доли, когда ее покупатели вселяются в квартиру и начинают терроризировать совладельцев. «Это какой-то социальный терроризм, мы имеем дело с чудовищным нарушением прав людей, это создает почву для протеста», — заявила Метлина. Она выразила надежду на то, что депутаты Госдумы поддержат идею введения запрета на продажу сторонним лицам долей в квартирах посемейного проживания.
В свою очередь депутат Елена Николаева подчеркнула, что отчуждение микродолей в квартирах не членам семьи в дальнейшем приводит к ущемлению прав основных собственников.
Ранее в декабре риелторы назвали доли в квартирах самым низколиквидным недвижимым имуществом России. Долю не только почти невозможно реализовать — ее нельзя сдавать в аренду без согласия других собственников квартиры. Полноценно пользоваться объектом тоже сложно.
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Комментарии 1 
Теги:
Недвижимость , Елена Николаева , Мосгордума , Госдума
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