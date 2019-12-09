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Раскрыты поисковые запросы россиян при переезде 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Раскрыты поисковые запросы россиян при переезде
Фото: РИА Новости
Сервис «Юла» и исследовательская компания ResearchMe раскрыли поисковые запросы россиян, которые планируют сменить место жительства или же недавно переехали. Материал имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Интернет-пользователи, которые только планируют переезд, чаще всего ищут диваны (12 процентов всех запросов), коробки для вещей (10 процентов), кровати и шкафы (по девять процентов), грузчиков (восемь процентов) и мебель из IKEA (пять процентов). Встречаются и не самые очевидные запросы, например, автомобили (шесть процентов) и шубы (четыре процента). Также при переезде россияне на 12 процентов чаще покупают котят, чем собак. Данные получены при анализе более одного миллиона поисковых запросов в сервисе.
Оценивались и предпочтения по покупке б/у предметов в дом. Респонденты отметили, что в первые полгода после переезда они с большей готовностью купят компьютерные столы (75 процентов), шкафы (73 процента), комоды (69 процентов) и полки (65 процентов). А вот аксессуары для декора квартиры, в частности, вазы, зеркала (по 46 процентов), шторы (38 процентов), постельное белье и посуду (по 26 процентов) россияне предпочитают приобретать новыми. Такие выводы можно сделать на основе опроса трех тысяч пользователей Рунета.
В ноябре этого года американка Майя Вашингтон написала твит, в котором сообщила о своем переезде и попросила каких-нибудь полезных советов по транспортировке вещей. Пользователи соцсети охотно поделились с ней различными хитростями.
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Комментарии 
Теги:
Недвижимость , Майя Вашингтон , Ikea , Lenta.ru
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