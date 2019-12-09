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Россиянам предложили пожить в железной бочке 

Lenta.ru 32 минуты назад
Россиянам предложили пожить в железной бочке
Фото: Youtube
В Омске на продажу за 120 тысяч рублей выставили металлическую цистерну с евроремонтом. До этого в такие бочки заселяли офицеров стройбата — цистерны использовали в качестве временного жилья, пишет NGS55.ru.
В Кировском округе Омска между промзоной, частным сектором и гаражами восемь человек (из них двое детей) живут в цистернах в течение уже нескольких десятилетий. После того как военную часть расформировали, цистерны передали местному заводу. Когда он закрылся, бочки остались бесхозными — мэрия не стала брать их на баланс.
«Языки в жопу засуньте. Мы вас не трогаем — вы нас не трогаете», — объяснил изданию позицию властей один из жителей.
Цистерны отключили ото всех коммуникаций, осталось только электричество, платить за которое можно по желанию (местные жители сами договорились с лифтерами, которые бросили им кабель). В бочках есть утеплитель, однако продержаться в морозы без дополнительного источника тепла невозможно. А летом наоборот очень жарко — металл раскаляется на солнце, из-за чего приходится включать встроенный вентилятор и открывать проветривать цистерну. Единственный плюс — канализация.
В теплое время года она хотя бы не замерзает, как зимой, когда люди пользуются ведром в качестве туалета. Для того чтобы помыться, люди ездят на автобусе в общественную баню. Воды нет — ее приходится возить с ближайшей колонки.
Ранее житель Екатеринбурга задумал сдать свою комнату в коммунальной квартире за ноль рублей в месяц. Он не захотел взимать с арендаторов даже плату за услуги ЖКХ.
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Теги:
Недвижимость , Новосибирский городской сайт
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