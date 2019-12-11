Репрессированным россиянам дадут бесплатное жилье

Конституционный суд РФ принял решение обязать региональные власти обеспечить жертв политических репрессий бесплатным жильем, сообщает «Коммерсант» . Постановление было принято на основе дела трёх москвичей, которые требовали жилплощадь в качестве компенсации за репрессированных родителей.

По данным издания, истцы, которым власти Москвы отказали в предоставлении бесплатного жилья, родились в спецпоселениях. После обращения в Конституционный суд отказ столичной администрации был признан нарушением. В постановлении подчёркнуто, что Россия «осуждает многолетний террор и массовые преследования своего народа», поэтому необходимо «незамедлительно» исправить законодательство.

«Коммерсант» отмечает, что право репрессированных на получение компенсаций, в том числе жилья, было закреплено в 1991 году. Однако в 2005 году после того, как полномочия об установления механизма компенсации были переданы регионам, получить положенные льготы оказалось практически невозможно.

«Право вернуться домой гарантировано законом. Но оно обставлено таким количеством разных барьеров и препятствий, что воспользоваться этим правом никто не может», — цитирует издание слова руководителя судебной практики Института права и публичной политики Григория Вайпана.

В результате в Конституционном суде пришли к выводу, что в настоящее время нарушается принцип, который был заложен в Конституции: возместить вред, причиненный жертвам политических репрессий.