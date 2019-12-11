Москве предрекли бурный рост цен на квартиры

Только Париж, Майами и Берлин обгонят Москву по темпам роста цен на элитное жилье в 2020 году. Об этом говорится в исследовании Prime Global Forecast консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В следующем году самый бурный рост цен на элитную недвижимость будет зафиксирован в Париже (семь процентов), Майями и Берлине (пять процентов), Москве (4,5 процента), Женеве и Сиднее (четыре процента).

Привлекательность недвижимости как актива заметно повысилась в связи с тем, что процентные ставки остаются низкими уже в течение довольно длительного времени. Однако в 2019 году в сегменте элитной недвижимости цены снизились. В мировом масштабе это связано с затянувшимися переговорами по Brexit, торговой войной между США и Китаем, а также с гонконгскими протестами.

В прогнозе на текущий год в тройку лидеров по росту цен входили Мадрид, Берлин и Париж (плюс шесть процентов). Нулевую динамику ожидали в Нью-Йорке и Сингапуре, снижение — в Дубае (на 2,4 процента) и в Мумбаи (на пять процентов). В Гонконге прогнозировали максимальное падение — десять процентов.

По итогам 2019 года средневзвешенная цена одного «квадрата» на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости в Москве выросла на три процента и достигла 812 тысяч рублей. Эксперты полагают, что данный показатель не будет снижаться.

В сентябре 2019 года риелторы подсчитали, что российские квартиры подорожали за год на 6,9 процента. Такие темпы роста в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят мировую динамику — 3,4 процента.