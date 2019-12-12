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Названы города России с самыми дешевыми комнатами 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы города России с самыми дешевыми комнатами
Фото: ТАСС
Российские комнаты по итогам 2019 года выросли в цене в среднем на 1,7 процента. Самыми дорогими из них названы московские — в среднем около 3,4 миллиона рублей, самыми дешевыми — ульяновские (420 тысяч рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Вторыми по дороговизне стали комнаты в коммуналках Санкт-Петербурга — почти два миллиона рублей. Третье место занял Владивосток (1,63 миллиона рублей в среднем за комнату), четвертое и пятое — Симферополь и Сочи (1,5 миллиона рублей).
Наиболее дешевую недвижимость данного формата следует искать в Череповце (441 тысяча рублей), Кургане (464 тысячи рублей), Кирове (469 тысяч рублей) и Брянске (472 тысячи рублей).
На данный момент средняя комната в крупном российском городе стоит чуть более 800 тысяч рублей.
По мнению риелторов, цены на российские квартиры в текущем году активно росли как на первичном, так и на вторичном рынке, что привело к подорожанию всех остальных сегментов жилья, в том числе и комнат. Те, кто остро нуждались в решении жилищного вопроса, но не обладали крупной суммой денег, приобрели части квартир. Впоследствии их собственники часто выкупают остальную квартиру, либо продают комнату и приобретает для себя уже отдельное жилье.
В июле 2019 года самые дешевые комнаты в Москве продавались в Зеленоградском административном округе, поселке Северном, Капотне, Кузьминках, Теплом Стане и Левобережном.
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Теги:
Недвижимость , Lenta.ru
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