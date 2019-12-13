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ЦБ принял решение по ключевой ставке
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ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России
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Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
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