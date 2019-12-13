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Путин заявил, что искусственно снижать ставку по ипотеке опасно 

ТАСС + ещё 2 33 минуты назад
Искусственно снижать ставку по ипотеке опасно, но работать над этим вопросом нужно — Путин.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет
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