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Путин заявил, что искусственно снижать ставку по ипотеке опасно
ТАСС
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ещё 2
33 минуты назад
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Искусственно снижать ставку по ипотеке опасно, но работать над этим вопросом нужно — Путин.
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Источник: суд взыскал с основателя ГК "Новый поток" 7,5 млрд рублей ипотечного долга
Теги:
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