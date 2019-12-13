Эстонская компания продала крепость Николая I за €5 млн

Эстонская компания Riigi Kinnisvara, управляющая государственной недвижимостью, продала крепость Николая I за €5 млн Возведённая в середине XIX века Батарейная морская крепость расположена на побережье Таллина, сообщается на сайте компании.

Покупателем исторического объекта стала фирма, подконтрольная Урмасу Сыырумаа — одному из богатейших бизнесменов Эстонии.

Начальная стоимость крепости составляла €4,5 млн Закрыть сделку планируется в январе 2020 года.

Как отмечает «Интерфакс», объект превратят в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жильём.