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Эстонская компания продала крепость Николая I за €5 млн 

News.ru 2 часа назад
Эстонская компания продала крепость Николая I за €5 млн
Фото: News.ru
Эстонская компания Riigi Kinnisvara, управляющая государственной недвижимостью, продала крепость Николая I за €5 млн Возведённая в середине XIX века Батарейная морская крепость расположена на побережье Таллина, сообщается на сайте компании.
Покупателем исторического объекта стала фирма, подконтрольная Урмасу Сыырумаа — одному из богатейших бизнесменов Эстонии.
Начальная стоимость крепости составляла €4,5 млн Закрыть сделку планируется в январе 2020 года.
Как отмечает «Интерфакс», объект превратят в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и жильём.
Как писал NEWS.ru, власти Москвы с третьей попытки продали на аукционе главный дом графа Шувалова, расположенный на улице Покровка в центре города. Стоимость помещений площадью 1400 кв. метров оценили в 189,3 млн рублей.
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Теги:
Недвижимость , Компании , Урмас Сыырумаа , Правительство Москвы , Интерфакс
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