Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома

Аварийные дома расселят за счет ипотеки

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Госдумой в первом чтении был принят разработанный правительством проект закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс». На днях единоросс Дмитрий Юрков, член комитета Госдумы по бюджету, предложил внести в законопроект поправку, которая позволила бы гражданам за счет ипотеки переселяться из ветхих и аварийных домов.

Свою идею парламентарий озвучил в обращении к Виталию Мутко — заместителю председателя правительства, курирующему в том числе вопросы строительства.

В нем Юрков отметил, что в аварийном жилье вынужденно живут главным образом малоимущие, назвал субсидии по ипотеке одной из перспективных форм помощи таковым и предложил возложить на Фонд содействия реформированию ЖКХ обязательство вносить первоначальный взнос и значительную часть периодических платежей по ипотеке, которую граждане берут ради переселения из ветхих и аварийных домов.