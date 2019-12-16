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Аварийные дома расселят за счет ипотеки 

Рамблер + ещё 40 59 минут назад
Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома
Фото: ТАСС
Россиянам следует позволить переселяться из ветхих и аварийных домов за счет ипотеки, считает депутат Государственной думы Дмитрий Юрков. Об этом сообщают «Известия».
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Госдумой в первом чтении был принят разработанный правительством проект закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс». На днях единоросс Дмитрий Юрков, член комитета Госдумы по бюджету, предложил внести в законопроект поправку, которая позволила бы гражданам за счет ипотеки переселяться из ветхих и аварийных домов.
Свою идею парламентарий озвучил в обращении к Виталию Мутко — заместителю председателя правительства, курирующему в том числе вопросы строительства.
В нем Юрков отметил, что в аварийном жилье вынужденно живут главным образом малоимущие, назвал субсидии по ипотеке одной из перспективных форм помощи таковым и предложил возложить на Фонд содействия реформированию ЖКХ обязательство вносить первоначальный взнос и значительную часть периодических платежей по ипотеке, которую граждане берут ради переселения из ветхих и аварийных домов.
Видео дня. Жителям аварийных домов брать ипотеку
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Недвижимость , Личный счет , Статьи , Дмитрий Юрков , Виталий Мутко , Госдума
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