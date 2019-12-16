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В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки 

Ura.Ru 2 часа назад
Жителям ветхих домов предложили выдать ипотеку
Фото: URA.RU
Россиянам, живущим в аварийных и ветхих домах, могут предложить переселение за счет ипотеки. При этом будущие владельцы квартир не будут платить первые взносы.
Решить проблему жителей аварийных домов предложил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, выступивший с обращением к вице-премьеру РФ Виталию Мутко. В этом документе говорится о предоставлении субсидий по ипотеке россиянам, живущим в ветхих домах.
Юрков обращает внимание на то, что в аварийном жилье в большинстве своем проживают малоимущие россияне, которые не могут брать ипотеку на общих условиях.
«Ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — приводят слова из обращения «Известия».
Помимо первого взноса, Юрков коснулся и других ипотечных вопросов. Так, владельцы аварийного жилья получат заем со ставкой не более 3% годовых. Помимо этого, политик настаивает на том, чтобы после оплаты ежемесячного взноса за квартиру у семей оставалось не менее двух прожиточных минимумов.
«Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы все было прописано, а на людях не висели долги», — отмечает депутат.
В секретариате Виталия Мутко рассказали, что запрос Юркова еще не изучен, а законопроект, под который предложена поправка, будет в ближайшее время рассматриваться во втором чтении.
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Теги:
Недвижимость , Дмитрий Юрков , Виталий Мутко , Госдума , газета "Известия"
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