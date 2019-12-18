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В Латвии пожелали возвращения россиян 

Артём Кульша и ещё 1
3 часа назад
Россияне отвернулись от Латвии
Фото: РИА Новости
Россияне перестали активно покупать недвижимость в Латвии. Об этом, как сообщает Mixnews, заявила риэлтор Евгения Дмитриченко.
Евгения Дмитриченко — член Латвийской ассоциации недвижимости. По ее словам, в течение трех-четырех последних лет рынок недвижимости в Латвии сократился, в том числе в денежном выражении. При этом цены на недвижимость там за то же время уменьшились. Дмитриченко винит в этом в первую очередь нерезидентов, а таковыми с 2010 года в подавляющем большинстве были граждане России.
«Нельзя сказать, что россияне покидают Латвию, но такого притока покупателей, как раньше, не наблюдается, конечно», — рассказала риэлтор.
По ее словам, на рынке недвижимости в Латвии это уже сказалось, например, тем, что количество сделок с недвижимостью свыше полумиллиона евро исчисляется не более чем двумя десятками, а чтобы подсчитать число сделок свыше миллиона евро, хватит трех пальцев — их нужно сложить в фигу.
«Цены рухнули за последнюю пару-тройку лет, и эта тенденция может продолжиться. Возможно, когда они достигнут своего дна, могут прийти спекулянты», — добавила Евгения Дмитриченко.
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Недвижимость
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