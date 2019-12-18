Россияне отвернулись от Латвии

В Латвии пожелали возвращения россиян

Россияне перестали активно покупать недвижимость в Латвии. Об этом, как сообщает Mixnews, заявила риэлтор Евгения Дмитриченко.

Евгения Дмитриченко — член Латвийской ассоциации недвижимости. По ее словам, в течение трех-четырех последних лет рынок недвижимости в Латвии сократился, в том числе в денежном выражении. При этом цены на недвижимость там за то же время уменьшились. Дмитриченко винит в этом в первую очередь нерезидентов, а таковыми с 2010 года в подавляющем большинстве были граждане России.

«Нельзя сказать, что россияне покидают Латвию, но такого притока покупателей, как раньше, не наблюдается, конечно», — рассказала риэлтор.

По ее словам, на рынке недвижимости в Латвии это уже сказалось, например, тем, что количество сделок с недвижимостью свыше полумиллиона евро исчисляется не более чем двумя десятками, а чтобы подсчитать число сделок свыше миллиона евро, хватит трех пальцев — их нужно сложить в фигу.