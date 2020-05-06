Муниципалитетам хотят вернуть право давать жильё участковым 

Органам местного самоуправления предлагают вернуть право по предоставлению муниципальных квартир в пользование участковым уполномоченным полиции и их семьям. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Сегодня участковый уполномоченный может получить служебную квартиру из спецфонда МВД , если у него нет собственного жилья в том муниципалитете, куда его направили работать. При этом пользоваться такой квартирой могут и проживающие вместе с ним члены семьи. Если же в городе нет министерского жилья, он может обратиться к местным властям.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, закон, позволяющий органам местного самоуправления выделять квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, полицейским, утратил силу с 1 января 2017 года. Тем не менее, местные власти продолжают делать это по собственной инициативу. Муниципалитеты заинтересованы в постоянном присутствии участковых уполномоченных на обслуживаемых территориях, поскольку это позитивно сказывается на криминогенной обстановке.

По данным МВД России, после 1 января 2017 года органами МСУ предоставлено более 700 жилых помещений для обеспечения участковых уполномоченных (в 2016 — 911, в 2015 — 697 и в 2014 году — 730). Что очень важно для соблюдения законных интересов самих участковых, поскольку данные МВД свидетельствуют, что по состоянию на 1 июля 2019 года, из более чем 44 тысяч таких сотрудников служебным жильем было обеспечено лишь 63,8%. При этом нуждались в служебном жилье 3 090 сотрудников (7%). Это объясняется ограниченными средствами, из которых формируется спецфонд жилья МВД.

Авторы законопроекта подчёркивают, что в Госдуму неоднократно поступали обращения глав органов местного самоуправления о том, что контрольно-надзорные органы называют такую практику нецелевым расходованием средств местных бюджетов. Поэтому предлагается вернуть органам местного самоуправления право по предоставлению жилых помещений участковых уполномоченных полиции. Особо подчёркивается, что эта норма будет исключительно правом муниципалитета — а не обязанностью.