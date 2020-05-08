Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами 

Жители Санкт-Петербурга заинтересовались заброшенными домами. Если в марте 2020 спрос на подобные объекты вырос на 12,5 процента по сравнению с мартом прошлого года, то в апреле данный показатель увеличился еще на 33,6 процентного пункта. Об этом говорится на портале недвижимости «БКН.ру».

В Ленинградской области наибольшая активность потенциальных покупателей зафиксирована в Кировском районе (26,1 процента), Гатчинском (18,8 процента) и Тихвинском (17,4 процента). Востребованы дома в Псковской области — это Невельский, Локнянский и Дновский районы. Также популярностью пользуются Новгородская область (Мошенской район) и Республика Карелия (Сортавальский район).

Риелторы рекомендуют приобретать недорогой дом с участком, на который изначально есть все нужные документы.

«Впоследствии такой объект не будет иметь юридических проблем, а финансовые затраты, возможно, даже окажутся меньше, чем при приобретении объекта через поиск наследников или через процедуру торгов», — отмечают специалисты.