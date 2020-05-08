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Дорогое жилье по всему миру начало дешеветь 

Lenta.ru 2 часа назад
Дорогое жилье по всему миру начало дешеветь
Фото: globallookpress.com
В первом квартале 2020-го элитная недвижимость в крупнейших городах мира заметно подешевела по сравнению с показателями за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией Knight Frank.
По данным аналитиков, в Лондоне, Пекине и Куала-Лумпуре дорогое жилье в годовом исчислении подешевело на 1-2 процента, в Ванкувере, Дублине и Санкт-Петербурге падение составило 2-3 процента, в Нью-Йорке, Бангкоке и Найроби — 3-5 процентов. В пяти крупных городах Азии, вошедших в исследование, были зафиксированы самые низкие темпы роста стоимости элитной недвижимости (по сравнению с последним кварталом 2019 года). Это напрямую связано с коронавирусом, начавшим охватывать регион еще в первый месяц 2020-го.
В Knight Frank отмечают, что рынки дорогой недвижимости Великобритании и США в январе — марте не успели в полной мере испытать негативного воздействия пандемии — ее эффект в этих странах станет заметным лишь во втором квартале.
Как указывают эксперты, в некоторых городах мира (Токио, Мадрид, Стокгольм, Сидней и прочие) цены на элитные дома выросли, несмотря на COVID-19. Тем не менее, из-за приостановки международного авиасообщения стагнация ожидается почти на всех рынках люксового жилья — объемы продаж, скорее всего, сократятся, тогда как цены могут оказаться более устойчивыми.
Ранее, в апреле, Москве также предрекли снижение спроса на жилье и, как следствие, падение цен.
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Недвижимость , Bloomberg
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