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В России вырос спрос на малогабаритное жилье 

Российская Газета 5 часов назад
В России вырос спрос на малогабаритное жилье
Фото: РИА Новости
Спрос на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14 и 19 процентов соответственно, посчитали эксперты "Авито Недвижимость" для "РГ". Резкий рост просмотров именно этого типа жилья связан с появлением новой субсидированной ипотеки под 6,5%.
Максимальная сумма кредита для льготной ипотеки составляет 3 млн рублей для всех городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. И эта сумма соответствует стоимости небольших квартир в большинстве крупных городов.
"Во всех городах-миллионниках за исключением Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена однокомнатных квартир или квартир-студий в новостройках не превышает 3 млн руб", — говорит руководитель категории новостроек в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.
При этом во многих городах жилье стоимостью до 3 млн рублей является наиболее популярным: в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске. В целом в 8 из 15 городов-миллионников покупатели предпочитают решать квартирный вопрос в бюджете до 3 млн рублей.
Интерес к малогабаритному жилью объясняется тем, что увеличить сумму покупки за счет собственных средств могут очень немногие. За март был реализован весь отложенный спрос. То есть люди, планировавшие приобретение жилья, поспешили закрыть сделки, в том числе те, что имели накопления. Маленькую квартиру можно купить, не имея больших средств на первоначальный взнос.
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Комментарии 5
Недвижимость , Дмитрий Алексеев
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