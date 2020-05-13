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Российская ипотека стала востребованнее 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Российская ипотека стала востребованнее
Фото: РИА Новости
По итогам первого квартала 2020 года (январь-март) в России увеличилось число ипотечных сделок — в годовом выражении рост составил 8,5 процента по количеству кредитов и 23,1 процента по объемам выдачи. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
Несмотря на растущую востребованность жилищного кредита, размер займа тоже вырос. В среднем по стране стоимость кредита увеличилась за год на 13 процентов — до 2,47 миллиона рублей. На первичном рынке рост составил 20 процентов (3,08 миллиона рублей), а на вторичном рынке — три процента (2,24 миллиона рублей).
Средний срок российской ипотеки по итогам первого квартала составил 18 лет и 4 месяца (плюс семь месяцев по сравнению с первым кварталом 2019 года). Для квартиры в новостройке этот срок равняется 19 годам. Дольше всего придется выплачивать кредит жителям Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Карачаево-Черкесии и Дагестана — примерно 20-24 года. Россияне из Мурманской, Челябинской, Кемеровской, Псковской областей, а также Красноярского края и Хакасии управятся быстрее — около 16-17 лет.
Почти половина жилищных кредитов (42 процента) пришлась на 10 субъектов страны. Лидеры по выдаче — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская область и Краснодарский край.
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Недвижимость , Прогноз эксперта , Ставки по ипотеке , Ипотека , ЦИАН , Lenta.ru
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