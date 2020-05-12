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Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на дачи и загородные дома 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
В России резко вырос спрос на дачи
Фото: РИА Новости
Значительный рост спроса на аренду и покупку дач и загородных домов зафиксирован по всей России на фоне режима самоизоляции. Граждане, которые не могут свободно выходить из домов и съездить на отдых на курорты, ищут возможность бывать на свежем воздухе и провести отпуск на природе, рассказали опрошенные ТАСС эксперты, садоводы и риэлтеры.
"Изначально аренда загородного дома была продиктована стремлением переждать эпидемию коронавируса подальше от мест скопления людей, к тому же переход многих сотрудников на дистанционную работу вполне позволял работать за пределами городов. Ситуация с закрытием границ и неопределенностью с летним отпуском стала одним из определяющих факторов для аренды дома в апреле, когда появились первые заявления о том, что транспортное сообщение с другими странами может быть открыто [лишь] в конце лета или даже в конце года. Это стимулировало городских жителей искать альтернативные варианты летней заграничной поездке", — рассказал ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
При этом пребывание на даче или в деревне может помочь и в борьбе с коронавирусной инфекцией, считают в Карелии. Там власти региона даже мотивировали жителей уехать на все майские праздники за город, надеясь таким образом разорвать вирусные цепочки. Для этого были сделаны послабления в режиме самоизоляции — свою работу возобновили строительные магазины и магазины с товарами для дач и огородов, таксистам разрешили возить до четырех человек одновременно по одному маршруту. Также жители Карелии с 7 мая могут гулять за городом в лесу или по дачным кооперативам.
Дача на лето
В пресс-службе компании "Авито", всероссийского интернет-сервиса объявлений, ТАСС рассказали, что спрос на аренду загородной недвижимости вырос во всех регионах страны. Согласно данным агрегатора, в апреле сильнее всего повысился интерес к долгосрочной аренде коттеджей и таунхаусов — на 213,3% и 171,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность же дач выросла на 93,4%, а домов — на 21,7%.
По словам Попова, за пределами столичного региона наибольший рост спроса на аренду дач и домов отмечен в Красноярском крае (в 4,3 раза) и Волгоградской области (в 3,8 раза). "Однако в целом интерес жителей в регионах к аренде домов оказался ниже, чем в Московской области (рост в 4,7 раз, прим. ТАСС). Во-первых, уровень доходов в регионах не всегда позволяет арендовать дом на несколько месяцев. Во-вторых, в регионах жители чаще имеют дачи в собственности за счет их большей доступности", — считает руководитель аналитического центра.
Купить домик в деревне
Эксперты отмечают, что многие клиенты рассматривают и возможность приобретения недвижимости. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области интерес к покупке коттеджей и дач вырос в марте-апреле на 35% по сравнению с прошлым годом, рассказал Попов. По его словам, это обусловлено ослаблением рубля и желанием клиентов вложить средства в более стабильный капитал, например, недвижимость. Он уточнил, что часть покупателей переориентировалась с финского рынка загородной недвижимости.
А жители Новосибирска, рассказал ТАСС директор крупного новосибирского агентства недвижимости "Грановит" Александр Бычковский, иногда готовы даже вообще переехать за город. "Есть тенденция — это недорогие коттеджные поселки, тем более, там дают сельскую ипотеку под низкий процент. В прошлом году спрос на такие коттеджные поселки был очень вялым. Сейчас же некоторые клиенты даже продают квартиры и хотят покупать коттеджи для постоянного проживания", — отметил Бычковский.
Но такой интерес к загородным домам наблюдается не везде. В Свердловской области спрос вырос, но ажиотажным назвать его нельзя, сообщил ТАСС руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. "Найти какое-то хорошее предложение сейчас уже сложно. Но это все-таки не ажиотаж, это сезонное оживление. Это же касается продаж. Для ажиотажа должно быть огромное количество покупателей с деньгами, а в текущих условиях их нет. Люди опасаются вкладывать деньги, как в покупку, так и в аренду с учетом ситуации с коронавирусом и имеющимися обязательствами по ипотеке, образованию детей и т.д. ", — считает он.
Также некоторые из опрошенных ТАСС экспертов отметили, что пандемия несколько ограничивает возможности по продаже и сдаче в аренду загородной недвижимости. "Многие пока побаиваются выходить и смотреть объекты, хотя мы уже показываем клиентам дома, соблюдая все необходимые меры: предоставляем маски, перчатки, дезинфицирующие средства", — сказала ТАСС президент крупнейшей риэлтерской компании Оренбургской области "Милана" Милана Левченко.
А председатель пермского отделения Союза садоводов России Сергей Шумихин рассказал, что из-за коронавируса возникли трудности и с оформлением покупки недвижимости — из-за введенных ограничений процесс вступления в права собственников замедлился.
Особые требования
Пандемия коронавируса диктует особые требования к арендуемой и покупаемой загородной недвижимости. Особенно это касается наличия продуктовых магазинов и транспортной доступности — все хотят иметь возможность купить неподалеку продукты и не тратить много времени на дорогу в город, куда многие по-прежнему ездят на работу. Именно по этой причине, отмечает Попов, в Московской области 61% просмотров приходится на объявления о сдаче в аренду домов, расположенных до 30 км от МКАД.
Похожие пожелания высказывают и оренбургские покупатели и арендаторы. Левченко рассказала, что клиенты агентства недвижимости ищут объекты близко к городу или остановке общественного транспорта, выбирают ухоженные микрорайоны и поселки, а сами участки — с уже обустроенными площадками, где можно поставить бассейн и мангал, создать зону для детского отдыха.
Впрочем, в Алтайском крае в условиях пандемии стали востребованы даже те земельные участки, которые не пользовались спросом из-за значительной удаленности от Барнаула. Так, в садоводстве "Огоньки", которое находится примерно в 40 км от краевого центра Барнаула, что по меркам Алтайского края считается достаточно дальним расстоянием для поездок на дачу, в 2019 году земельные участки были вынуждены раздавать бесплатно. "В прошлом году было мало движения, а в этом начался ажиотаж. Очень много людей появилось, наверное, благодаря коронавирусу. Раздача участков идет каждый день, с домиками почти ничего не осталось, остались просто земельные участки. Кто годами не мог продать дачу — сейчас продают", — рассказали ТАСС в дирекции садоводства.
Ранее вынужденный отток населения из городов вызывал у сельских жителей опасения, что горожане раскупят в местных магазинах все товары. Однако практика показала, что миграция городского населения за город не привела к острому дефициту продуктов. По словам Шумихина, все магазины имеют запасы товаров, к тому же большинство дачников привозят продукты с собой из города. А председатель товарищества собственников недвижимости (ТСН) "Отрадное", которое находится в 20 км от Красноярска, Андрей Халецкий добавил, у садоводов есть проблемы с приобретением хозяйственных и строительных товаров, но они вызваны ограничениями работы таких магазинов.
Цены на недвижимость
Несмотря на выросший в несколько раз интерес к загородной недвижимости, цены на аренду растут более скромными темпами. По данным "Авито", сильнее всего выросла ставка на долгосрочную аренду загородных домов — на 33%. Дачи и коттеджи показали рост в 11 и почти 17% соответственно. "Во многом это объясняется [ограниченной] покупательной способностью россиян — [поэтому] аренда загородной недвижимости остается по-прежнему доступной", — считают в компании.
При этом в регионах, где предложение на сдачу в аренду дач традиционно невелико, бюджетные варианты уже разобраны. В одном из риэлтерских агентств Ханты-Мансийска ТАСС рассказали, что на рынке остались лишь единичные варианты дач, цена на которые за месяц может доходить до 100 тыс. рублей. "Люди стремятся на летний сезон снять дачу и уехать из города туда. В обычное время цена за съем на месяц дачи может быть около 40 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.
Цены же на недвижимость, рассказали в "Авито", изменились незначительно — от падения на 4,5% на дома до роста на 4,22% на таунхаусы. В оренбургском агентстве "Милана" также отметили, что изменений в цене по сравнению с весной прошлого года пока не произошло. "Те, кто хочет купить, ищут дешевле, а те, кто хочет продать, цену сбрасывать не хотят, и все аргументируют свою позицию кризисом. Эксперты прогнозируют падение цен на рынке недвижимости на 20-30%, но пока этого нет, по крайней мере у нас в Оренбурге", — подытожила Левченко.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии 2
Недвижимость , Рынки , Экономика , Александр Бычковский , Михаил Хорьков , Алексей Попов , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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