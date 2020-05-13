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Курс валют сегодня: доллар и евро упали на открытии торгов 

Свободная пресса и ещё 3 23 часа назад
Курс валют сегодня: доллар и евро упали на открытии торгов
Фото: Свободная пресса
Курс доллара 13 мая на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 73,44 рубля, что на 27 копеек меньше, чем вечером во вторник.
В дальнейшем американская валюта продолжила расти и через час стоила 73,67.
В свою очередь, евро в среду потерял 28 копеек по сравнению с вечером накануне, курс валюты ЕС составлял 79,65 рубля.
В дальнейшем евро также вырос и к 11:00 утра стоил 79,85.
На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 73,4326 рубля за доллар и 79,4394 за евро.
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