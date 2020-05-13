Курс валют сегодня: доллар и евро упали на открытии торгов 

Все новости на карте

Курс доллара 13 мая на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с показателями закрытия. На десять утра доллар стоил 73,44 рубля, что на 27 копеек меньше, чем вечером во вторник.

В дальнейшем американская валюта продолжила расти и через час стоила 73,67.

В свою очередь, евро в среду потерял 28 копеек по сравнению с вечером накануне, курс валюты ЕС составлял 79,65 рубля.

В дальнейшем евро также вырос и к 11:00 утра стоил 79,85.

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком , составлял 73,4326 рубля за доллар и 79,4394 за евро.

Новости России: В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей

Курс доллара: Уходить из рубля: эксперт сделал прогноз курса доллара на неделю