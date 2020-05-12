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Квартиры в Новой Москве подорожали 

Lenta.ru 1 час назад
Квартиры в Новой Москве подорожали
Фото: РИА Новости
Экономическая неопределенность и режим самоизоляции, препятствующие проведению сделок с жильем, пока не привели к снижению цен в новостройках Новой Москвы. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», предоставленных редакции «Ленты.ру».
По итогам апреля 2020-го квадратный метр строящихся квартир на присоединенных территориях, напротив, подорожал на 1,6 процента, до 136,8 тысячи рублей, подсчитали эксперты.
«Коронавирус рассматривается как непродолжительный по воздействию фактор, не влияющий существенно на стратегии ценообразования (в жилых комплексах — прим. «Ленты.ру»)», — отмечают они.
Средняя цена новой квартиры в указанной локации за месяц увеличилась почти на 3 процента, до 7,2 миллиона рублей. В максимально приближенном к МКАД Новомосковском округе этот показатель равен 7,3 миллиона рублей. Квартиру экономкласса можно в среднем купить за 5 миллионов, бизнес-класса — за 8 миллионов рублей.
Ранее, в апреле, России пообещали отскок к докризисным ценам на жилье. По наблюдениям риелторов, в настоящее время из-за COVID-19 наблюдается временное охлаждение рынка недвижимости. Застройщикам приходится сдерживать рост цен, чтобы не отпугнуть покупателей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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