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Трамп объяснил рост цен на нефть 

Газета.Ru и ещё 10 16 часов назад
Трамп объяснил рост цен на нефть
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть снижением ее добычи Саудовской Аравией. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи", — написал Трамп.
Он отметил, что в США цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , Цена на нефть , Дональд Трамп
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