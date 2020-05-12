Президент США Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть снижением ее добычи Саудовской Аравией. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи", — написал Трамп.

Он отметил, что в США цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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