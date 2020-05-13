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Самую дорогую квартиру в России оценили в 1,9 миллиарда рублей 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Названа цена самой дорогой квартиры в России
Фото: ТАСС
Самая дорогая из выставленных на продажу квартира в России оценена в 1,9 миллиарда рублей. Это трехуровневый пентхаус в столичном "Доме на Мосфильмовской", сообщает портал "Мир квартир".
Подняться в квартиру можно на персональном лифте. Площадь дорогостоящего жилья составляет две тысячи квадратных метров.
Пентхаус разделен на три зоны: деловую, приватную и детскую. В первой есть кабинет с приемной, библиотека с сигарной и зал заседаний. Во второй — домашний кинотеатр и бар с танцполом. В третьей — игровая, кинозал, учебные классы и комнаты для нянь и гувернанток.
На крыше обустроен бассейн с водопадом, имеется зона для СПА-процедур и тренажерный зал.
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