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Названы города мира с подорожавшим элитным жильем 

Lenta.ru 1 час назад
Названы города мира с подорожавшим элитным жильем
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images
Манила (Филиппины), Тайбэй (Тайвань) и Стокгольм (Швеция) стали городами, где быстрее всего выросли цены на элитную недвижимость за первый квартал 2020 года. Об этом говорится в отчете Prime Global Cities Index компании Knight Frank.
Специалисты подчеркнули, что нынешние результаты полностью не отражают влияние пандемии коронавируса на мировые рынки — в некоторых странах кризис начался только в конце марта. Более подробные и точные данные по подорожавшей «элитке» назовут по итогам второго квартала 2020 года (апрель-июнь).
В Маниле рост стоимости жилья составил 15,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Тайбэе — 8,9 процента, а в Стокгольме — 8,6 процента. Далее в пятерке идут Гуанчжоу (Китай, 6,5 процента) и Токио (Япония, 6,3 процента). Также в десятку вошли Цюрих (Швейцария, 6,2 процента), Торонто (Канада, 5,7 процента), Сидней (Австралия, 4,7 процента), Мадрид (Испания, 4,6 процента) и Женева (Швейцария, 4,3 процента).
В первом квартале 2020 года растущие или стабильные цены на дорогую недвижимость были отмечены в 76 процентах городов мира. При этом Москва заняла 11-ю строчку европейского рейтинга с показателем годового роста стоимости жилья в 4,2 процента, а Санкт-Петербург оказался на 43-й позиции — минус три процента по цене «элитки».
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