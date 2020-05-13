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Россияне стали поэтами ради квартир 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне стали поэтами ради квартир
Фото: Алексей Ногинский / 63.ru
В Самаре обманутые дольщики жилого комплекса «На Московском» вывесили на недостроенном доме баннеры со стихами ради того, чтобы привлечь внимание властей к проблеме долгостроев. Об этом сообщает новостной портал «63.ru».
Так, на одном из баннеров размещено обращение отчаявшихся родителей и их детей к чиновникам с призывом решить возникшую квартирную проблему. Поэты-любители написали: «Папа, мама, я — бездомная семья! Губернатор, дострой и засели». «Дайте трубы, дайте свет — дом готов уж много лет», — призывает другой баннер.
В ответ на это представители министерства строительства Самарской области заявили, что дом может быть возведен при поддержке фонда защиты прав россиян-участников долевого строительства. Однако обращение за помощью станет возможным лишь в том случае, если суд признает застройщика банкротом. Слушания по делу назначены на 20 мая.
Между тем в отношении директора и бывшего учредителя компании «СК на Московском», которая занималась строительством дома, возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мошенники обманули более 100 дольщиков.
Зимой баннер с обращением к губернатору вывесил застройщик одного из многоквартирных домов в Салехарде (столица Ямало-Ненецкого автономного округа). Плакат также содержал текст в стихотворной форме с просьбой о проведении отопления.
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Недвижимость , Минстрой
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