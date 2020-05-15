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Новое жилье в Москве подорожало вопреки режиму самоизоляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Новое жилье в Москве подорожало
Фото: ТАСС
Стоимость строящегося жилья в Москве продолжает увеличиваться вопреки негативным последствиям режима самоизоляции, действующего в городе с начала апреля. Это следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась на 1,3 процента по сравнению с мартовскими показателями. В годовом исчислении подорожание составило 11 процентов. К маю новый «квадрат» в Москве стоил 205,8 тысячи рублей.
Как отмечают эксперты, рынок жилья еще не успел отреагировать корректировкой цен на падение спроса. Однако темпы прироста средней стоимости оказались ниже, чем средний ежемесячный прирост в 2020 году (1,4 процента).
«Планомерный рост цен, несмотря на введенный режим самоизоляции, объясняется выбранной стратегией застройщиков, рассчитывающих на восстановление спроса за счет льготной ипотеки под 6,5 процента годовых», — поясняют аналитики.
Ранее, в апреле, был назван самый популярный тип жилья в Москве в период самоизоляции — это однокомнатные квартиры в новостройках на высокой стадии готовности. На их долю пришлось 45 процентов сделок, заключенных в строящихся комплексах столицы и области с начала действия особого режима.
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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