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Спрос на жилье в России упал почти на треть 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Спрос на жилье в России упал почти на треть
Фото: РИА Новости
Спрос на жилье в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов.
"К концу апреля в целом по стране спрос снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем продавалось 300-350 квадратных метров жилья, то уже на последней неделе апреля было продано всего 220", — сказал он, подчеркнув, что речь идет о продажах без учета эскроу-счетов.
Белоусов подчеркнул при этом, что уровень падения спроса зависит от конкретного региона, например, в Москве произошло снижение в два раза.
Также отличается ситуация у отдельно взятых застройщиков.
"Например, у крупнейшего застройщика ПИК объем продаж упал очень сильно, практически в три раза", — сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что такой уровень падения продаж можно объяснить либо большим объемом жилья, реализуется по счетам эскроу, либо тем, что данные застройщика еще не успели дойти до Росреестра.
"В среднем они продают порядка 30 тысяч квадратных метров в неделю, а в конце апреля — 5-7 тысяч", — сообщил Белоусов.
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Комментарии
Недвижимость , Экономика , Никита Белоусов , Росреестр
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