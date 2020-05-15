Спрос на жилье в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов

"К концу апреля в целом по стране спрос снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем продавалось 300-350 квадратных метров жилья, то уже на последней неделе апреля было продано всего 220", — сказал он, подчеркнув, что речь идет о продажах без учета эскроу-счетов.

Белоусов подчеркнул при этом, что уровень падения спроса зависит от конкретного региона, например, в Москве произошло снижение в два раза.

Также отличается ситуация у отдельно взятых застройщиков.

"Например, у крупнейшего застройщика ПИК объем продаж упал очень сильно, практически в три раза", — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что такой уровень падения продаж можно объяснить либо большим объемом жилья, реализуется по счетам эскроу, либо тем, что данные застройщика еще не успели дойти до Росреестра