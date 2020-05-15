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Полонский собрался создать в Москве «сити-оазис» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Полонский собрался создать в Москве «сити-оазис»
Фото: РИА Новости
Бывший девелопер Сергей Полонский планирует построить в Москве так называемые сити-оазисы, в качестве одной из локаций может быть выбран район Крылатское.
«Есть у нас проект, который мы обсуждаем, — это создание «сити-оазиса» в Москве. Мы считаем, что он должен быть в районе Крылатское», — приводит РИА «Новости» его слова в ходе выступления на конференции Urban Awards «Как пандемия изменит взгляд на комфортное жилье?».
По словам бизнесмена, предполагается создание принципиально нового общественного пространства, своеобразной эко-системы для креативных людей.
Полонский отметил, что у «сити-оазиса» будет хорошая наземная связь с ММДЦ «Москва-Сити», который, как он считает, плох тем, что «в нем нет воздуха, нет природы, и он утратил свою креативность».
Проект обсуждается с архитектором Сергеем Чобаном, Полонский добавил, что проект могут представить уже через два-три месяца.
Помимо этого, экс-девелопер задумал создать подобные проекты на юге страны, на берегу моря и в горах.
«Считается, что солнце уничтожает вирус. Соответственно, люди будут перебираться на юг», — заявил он.
Ранее Полонский предлагал создать в Крыму «город будущего» — межгосударственную территорию, где различные страны смогут получить на реализацию проектов бесплатные участки.
Напомним, летом 2017 года бизнесмена приговорили к пяти годам колонии за хищение 2,6 млрд рублей у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры», однако суд освободил его от наказания из-за истечения срока давности.
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Комментарии 2
Недвижимость , Компании , Сергей Полонский , Сергей Чобан , РИА Новости
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