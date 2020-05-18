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Американцы захотели покупать мегадома 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Американцы захотели покупать мегадома
Фото: Reuters
Американцы на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране захотели покупать мегадома, пишет CNBC. На рынке появились сразу три таких предложения.
Спрос на элитное жилье в США начинает восстанавливается. Так, за неделю с 3 по 10 мая число обращений к риелторам выросло на 5,5 процента по сравнению с ожиданиями специалистов. Такая тенденция проявлялась каждую неделю на протяжении апреля.
Также снизилось количество объектов недвижимости, которые владельцы снимали с продажи после того, как на них не удавалось найти покупателей. Этот показатель в апреле достиг максимума, но теперь снизился с 7,2 до 6,6 процента от общего числа представленных на рынке лотов.
В то же время продавцы стараются активнее реализовать свои дома из-за сложившейся в глобальной и американкой экономике неопределенности. Таким образом, сейчас складывается ситуация, когда восстанавливающийся спрос встречается со все еще высоким предложением, отмечают опрошенные изданием специалисты.
В настоящее время на рынке есть три мегадома — как характеризуют их риелторы. Один из них расположен в калифорнийском районе Беверли-Хиллз, известном по одноименному сериалу 1990-х годов, и оценивается в 33,4 миллиона долларов. Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, в доме находятся семь спален и 12 ванных комнат.
Еще один находится в городе Делрей-Бич во Флориде и стоит 23,5 миллиона долларов. В особняке площадью 1,9 тысячи квадратных метров расположены семь спален и 11 ванных комнат. Наконец, третий дом, расположенный в самом престижном нью-йоркском районе Манхэттене, можно приобрести за 6,9 миллиона долларов. В нем четыре спальни и столько же ванных комнат, а также одно помещение, которое риелторы называют полуванной.
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