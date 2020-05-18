Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.24
82.00
79.30
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
34.88
–1.50 Золото
1732.14
–0.14 РТС
1167.88
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0915
+0.0006
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Европе предрекли масштабное падение цен на жилье 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Европе предрекли масштабное падение цен на жилье
Фото: globallookpress.com
По итогам 2020-го цены на жилую недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента, сообщает портал Noticia.ru со ссылкой на данные рейтингового агентства S&P.
В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента, прогнозируют аналитики. По их мнению, в целом роста цен на европейском рынке жилья стоит ожидать не ранее 2022 года. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.
В целом эксперты S&P настроены в отношении европейского рынка жилья менее пессимистично, чем раньше. Они предрекают сектору довольно быстрое восстановление после масштабного кризиса, обусловленного COVID-19.
Ранее, в апреле, сообщалось о начале распродаж жилья в Италии и Франции. По наблюдениям риелторов, в целом в условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Но несмотря на начавшиеся распродажи, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось.
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
Последние новости
Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Деньгам россиян придумали успешное применение в эпоху пандемии Деньгам россиян придумали успешное применение в эпоху пандемии
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Сыну Солженицына доверили угольную компанию
Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики
Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики
Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой в США
Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой в США
ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть
ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть
Россиянам стало труднее получить кредит
Россиянам стало труднее получить кредит
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Отказ от карантина не спас Швецию
00:39
Отказ от карантина не спас Швецию
Экономика Другое
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
02:53
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение