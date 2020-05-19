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Перечислены российские регионы с подешевевшей землей 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
Названы российские регионы с подешевевшей землей
Фото: РИА Новости
Портал «Авито Недвижимость» изучил стоимость российских участков. Уточняется, что в апреле цена снизились на 2,3% по сравнению с мартом, а в мае — еще на 0,5%. Сейчас в среднем стоимость сотки под ИЖС в России составляет 38,9 тысячи рублей.
Земля подешевела больше всего, как выяснили специалисты, в Ростовской области, в Саратовской области и в Башкирии. На четвертом месте Архангельская область, следом идет Краснодарский и Пермский края.
При этом спрос на дачи вырос на 11,6% по сравнению с мартом и на 12,3% относительно апреля прошлого года. Как добавили аналитики, сейчас наибольшей популярностью среди участков под ИЖС пользуется земля, расположенная менее чем в километре от города, пишет «Лента».
Ранее «ФедералПресс» писал, где в России можно приобрети самые дешевые элитные квартиры. Об этом сообщил Росстат.
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