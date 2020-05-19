Топливу предсказали «парадоксальный» рост цен 

Нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе. Текущее подорожание топлива связано с тем, что игроки хотят закрыть позиции в мае текущего года, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Некоторое время цена может колебаться в районе $30–40 за баррель. Но уже в июле она может снова пойти вниз.

Главное, что сдерживает цены, — избыток коммерческих запасов, — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

По его словам, хранилища продолжат заполняться до середины июня 2020-го. Он добавил, что ситуацию осложняет не только переизбыток сырья, но и крайне низкий спрос.

Спрос явно не восстановится до конца года до январского уровня. Прежде всего, в авиации, которая составляет больше 8% потребления. В условиях отсутствия роста спроса рост цен на топливо будет парадоксальным, — отметил Белогорьев.

Говоря о курсе рубля, специалист предсказывает национальной валюте стоимость 72-73 рубля за доллар в ближайшее время.