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Топливу предсказали «парадоксальный» рост цен 

News.ru 1 час назад
Топливу предсказали «парадоксальный» рост цен
Фото: News.ru
Нынешний рост стоимости нефти неустойчивый. Рынок исторически волатильный. Многие участники торгов стараются обогатиться на фьючерсах в краткосрочной перспективе. Текущее подорожание топлива связано с тем, что игроки хотят закрыть позиции в мае текущего года, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Некоторое время цена может колебаться в районе $30–40 за баррель. Но уже в июле она может снова пойти вниз.
Главное, что сдерживает цены, — избыток коммерческих запасов, — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».
По его словам, хранилища продолжат заполняться до середины июня 2020-го. Он добавил, что ситуацию осложняет не только переизбыток сырья, но и крайне низкий спрос.
Спрос явно не восстановится до конца года до январского уровня. Прежде всего, в авиации, которая составляет больше 8% потребления. В условиях отсутствия роста спроса рост цен на топливо будет парадоксальным, — отметил Белогорьев.
Говоря о курсе рубля, специалист предсказывает национальной валюте стоимость 72-73 рубля за доллар в ближайшее время.
Как писал NEWS.ru, в марте Банк России предотвратил падение национальной валюты, совершив валютные вливания на $6,6 миллиарда. По оценке Газпромбанка, иначе курс доллара мог подняться до 110 рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Рынки , Экономика , Газпромбанк , Центральный банк России
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