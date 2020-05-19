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Россияне начали массово скупать бункеры 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне начали массово скупать бункеры
Фото: РИА Новости
Состоятельные россияне бросились скупать убежища за границей. Российский спрос на укрепленные сооружения для жизни в период пандемии коронавируса вырос на 1000 процентов, пишет Forbes со ссылкой на данные представителей зарубежных компаний, занимающихся производством бункеров.
Как отмечает издание, наиболее развито производство бункеров в США. Крупные американские производители заявили, что с начала распространения по миру COVID-19 фиксируют спрос и со стороны российских клиентов. Запросы и заявки на изготовление защитных сооружений увеличились более чем на 1000 процентов, продажи выросли более чем на 400 процентов, отметили в калифорнийской компании Vivos (производит бункеры).
По данным российской фирмы «Спецгеопроект», основной спрос на строительство подземных убежищ идет из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей. Но наибольшим спросом у россиян пользуются все же не бункеры, а так называемые комнаты безопасности — защищенные помещения, устанавливаемые в уже построенном доме. Стоимость строительства такой комнаты начинается от 3 миллионов рублей, бункера под землей — от 10 миллионов рублей.
Американская компания Rising S Company продает бункеры площадью 46 квадратных метров по цене 150 тысяч долларов. Они полностью оборудованы и имеют возможность фильтрации ядерных частиц. Фирма получает заказы в том числе из России.
В конце марта 2020-го в интернете появилось объявление о продаже на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье коттеджа, предназначенного желающим спрятаться от коронавируса. Владелец дома позиционировал его как идеальное убежище от дураков, пандемий и городского шума. Он оценил объект в более чем 268 миллионов рублей.
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Недвижимость , Личный счет , Forbes
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