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Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Закон о госрегистрации недвижимости ждут изменения
Фото: РИА Новости
Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
Законопроект упростит проведение учетно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения государственных услуг в сфере обращения с недвижимостью.
В частности, при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи, поскольку такие органы наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации, говорится в сообщении.
Кроме того, посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.
Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, то приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется. Законопроект предусматривает нормы, позволяющие обеспечить взаимодействие с Росреестром посредством порталов государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации.
Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Теперь, например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них содержатся в Едином госреестре недвижимости.
Законопроект дает возможность выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом предусматривается осуществление такого приема без взимания платы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны, людей с ограниченными возможностями.
Одно из новшеств законопроекта — исключение требований к предельным размерам машино-мест. Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 х 2,5 метра, а максимально допустимые — 6,2 х 3,6 метра. Согласно поправкам, минимальные габариты сохраняются в прежнем виде, но не ограничивается максимальная площадь машино-места. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь машино-мест при планировании паркинга, добавляется в сообщении.
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Комментарии
Недвижимость , Виктория Абрамченко , Росреестр
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