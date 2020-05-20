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В Москве число ипотечных сделок в апреле упало более чем в 3 раза 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
В Москве рухнуло число ипотечных сделок
Фото: ТАСС
Зарегистрированное управлением Росреестра по Москве в апреле количество ипотечных сделок составило 2,624 тысячи, снизившись на 75% по отношению к марту и на 69% — к апрелю 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
С января по апрель 2020 года зарегистрировано 27,488 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что практически сопоставимо (-5%) с аналогичным периодом 2019 года.
"Анонсированная правительством России в середине апреля и запущенная рядом банков льготная ипотека под 6,5% годовых направлена, в первую очередь, на поддержку всех участников строительной отрасли. Ожидается, что данная мера позволит стабилизировать со временем все процессы ипотечного кредитования", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
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Недвижимость , Игорь Майданов , Правительство РФ , Росреестр
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