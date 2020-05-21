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Как получить льготную сельскую ипотеку 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
Как получить льготную сельскую ипотеку
Фото: РИА Новости
Льготную сельскую ипотеку теперь выдают два банка — с 20 мая к "Россельхозбанку" присоединился Сбербанк. Обе финансовые организации говорят об ажиотажном спросе на эту программу.
Только за первые восемь часов с момента запуска сельской ипотеки Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом для кредитного учреждения (97 млн руб.), сообщили в Сбербанке. За это время 1100 человек успели подать заявки по программе. В "Россельхозбанке" по состоянию на конец апреля льготную ипотеку получили почти 3 тыс. семей из 59 регионов на сумму 5,9 млрд руб.
По условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме.
Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.
Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка — не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
Напомним, льготная ипотека — один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Благодаря ей и другим инструментам поддержки, Минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях, обеспечить население комфортным жильем и качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому. На данный момент на поддержку сельской ипотеки есть 1 млрд рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 тысяч семей. Но с учетом крайней популярности и востребованности этой программы, Минсельхоз будет в дальнейшем ходатайствовать об увеличении суммы по этой строке на текущий год до 6,4 млрд рублей. Что позволит обеспечить жильем почти 50 тысяч семей — это порядка 4,25 млн кв. метров.
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Недвижимость , Личный счет , Ипотека , Сбербанк России , Россельхозбанк , Минсельхоз
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