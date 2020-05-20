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Дом мечты Уолта Диснея продали за миллион долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Дом мечты Уолта Диснея продали за миллион долларов
Фото: Realtor.com
В Палм-Спрингс (Калифорния) продана резиденция, где когда-то жил всемирно известный мультипликатор Уолт Дисней. Стоимость покупки — 1,095 миллиона долларов, сообщает Los Angeles Times.
Дом мечты был построен в 1962 году, чтобы аниматор мог провести в нем остаток жизни вместе со своей супругой. В то время студия Уолта Диснея впервые применила «Техниколор» — технологию, обеспечивающую цветное кинематографическое изображение. Проект был выполнен в соответствующем стиле.
В нем есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Площадь составляет примерно 227 квадратных метров. Для отдыха на заднем дворе можно воспользоваться бассейном, спа или патио.
Входная двустворчатая дверь дома окрашена в красный цвет. В интерьере использована яркая цветовая палитра, дополненная изящными деталями и оригинальными декорациями, — дань уважения первоначальному владельцу. Коридор, который ведет в гостиную и столовую, украшен зеркальными потолками.
Особняк был построен для мультипликатора и его жены в 1962 году и оставался семейным владением Диснеев до 2015 года. Тогда он был продан за 650 тысяч долларов.
Спустя два года особняк был вновь выставлен на продажу. Его цена выросла до 865 тысяч долларов.
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Недвижимость , Уолт Дисней
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