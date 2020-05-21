В России растет спрос на аренду загородных домов

Продолжающийся период самоизоляции меняет структуру спроса на подмосковном рынке недвижимости. Чем ближе лето, тем больше желающих арендовать дачу. А вот продажи летних домов застопорились. Приобрести дачу можно в среднем за 5 миллионов рублей, хотя цена сильно зависит от района. Самый дорогой и самый дешевый дома отличаются по стоимости в 20 раз.

Самыми дорогими районами Московской области остаются Одинцовский и Красногорский, посчитали эксперты федерального портала "Мир квартир". За 22 миллиона рублей можно купить, например, современный дом с панорамным остеклением площадью около 300 квадратных метров в охраняемом поселке. Чуть дешевле стоит недвижимость в Мытищинском районе (в среднем 17,7 миллиона рублей за дом), далее следуют Ленинский и Истринский районы (11,3 и 8,9 миллиона рублей соответственно). Привлекательные объекты здесь тоже есть — например, за 9 миллионов рублей можно купить комфортабельный дом площадью 244 "квадрата" в 10 минутах от Истринского водохранилища.

Наиболее бюджетные варианты располагаются далеко от Москвы — в Серебряно-Прудском и Озерском районах (оба — почти в 150 километров от столицы). Здесь можно купить дом меньше чем за миллион рублей — например, классическую дачу в СНТ. Панорамного остекления и 300 "квадратов" не обещают, но за 950 тысяч рублей предлагается летний домик на участке в 6 соток, хозблок, летний душ и туалет на участке.

Немного дороже — 1-1,2 миллиона рублей — стоит дача в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах. Например, в 85 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе за 1,15 миллиона рублей можно купить двухэтажный кирпичный дом площадью 70 квадратных метров на участке в 12 соток. В поселке есть электричество и колодец, рядом — лес и озеро.

Как отмечают эксперты, разница в ценах между самыми дорогими и самыми дешевыми районами Подмосковья составляет до 20 раз. В среднем по области за дачу предлагается заплатить 5,15 миллиона рублей. Причем за последний год летние дома подорожали в 31 из 38 районов Подмосковья — в среднем на 4,8 процента. Лидерами по росту цен стали Мытищинский и Орехово-Зуевский районы (плюс 8,2 и 8 процентов соответственно).

Из-за самоизоляции, по словам экспертов, многие горожане задумались о приобретении загородного "плацдарма", где можно скрыться от напастей пандемии.

"Однако мгновенно осуществить задуманное сложно, да и чтобы созреть для покупки, нужно время, — полагает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. — Самые нетерпеливые укатили на арендованные дачи, а вдумчивый покупатель присматривается и внимательно следит за ситуацией на рынке. Кто-то ждет, пока все успокоится, чтобы в панике не переплатить, кто-то не уверен в будущих доходах и временно откладывает покупку. Скорее всего, спрос, как и цены, будет расти вместе с ослаблением карантинных мер ближе к осени".

Такой вывод подтверждает и опрос потенциальных покупателей загородной "малоэтажки", проведенный компанией KASKAD Недвижимость. Купить дом осенью планируют 53 процента опрошенных. Эксперты связывают это с тем, что 46 процентов респондентов к этому времени ожидают стабилизации экономической ситуации. При этом более половины покупателей прогнозируют и рост цен в течение этого года.

В том, что роста цен в этом году избежать не удастся, уверена и заместитель генерального директора KASKAD Недвижимость Ольга Магилина. Роль сдерживающего фактора, по ее словам, сыграет снижение платежеспособного спроса вследствие самоизоляции.

"Но все же ослабление рубля, которое уже вызвало повышение закупочных цен импортных строительных и отделочных материалов, равно как и рост цен в целом на большинство товаров и услуг внутри страны, игнорировать уже не получится", — прогнозирует эксперт.

Еще в середине апреля специалисты портала "Мир квартир" отмечали, что предложение на рынке загородных домов сокращается — их владельцы стали снимать свои активы с продажи, чтобы сдавать их, пока есть спрос.

"По нашим оценкам, предложение на рынке продажи сократилось в марте-апреле на 15 процентов, а на рынке аренды выросло на 24 процента. Тенденция, вероятно, продолжится и в мае-июне", — рассказал Павел Луценко.

Эксперты дают ряд рекомендаций тем, кто решил повременить с продажей дома. Чтобы успешно сдать его в аренду, коммуникации должны содержаться в порядке, а сам дом и участок — в чистоте. Дома, которые планировали продавать, часто не использовали годами. Они стояли заброшенными, без ремонта. Поэтому сейчас самое время обратить на них внимание, чтобы заработать на сдаче в аренду.