Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.65
82.00
78.55
Прогноз
25.05 – 01.06
$
74.50
80.46
Индексы и котировки Brent
35.87
–0.25 Золото
1742.53
–0.12 РТС
1223.13
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0959
+0.0164
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

Россияне обошли китайцев в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне обошли китайцев в Турции
Фото: globallookpress.com
В апреле 2020-го российские граждане обошли китайцев по количеству приобретенной недвижимости в Турции, следует из материалов агрегатора недвижимости Turk Estate, предоставленных «Ленте.ру».
По данным аналитиков, среди иностранных покупателей турецких объектов лидируют клиенты из Ирана и Ирака (вместе они купили за месяц 260 лотов), россияне на третьем месте (61 лот), жители Афганистана — на четвертом (54 объекта), китайцы — на пятом (40).
В целом на рынке недвижимости Турции в апреле произошло резкое падение объемов продаж, констатируют эксперты. Число сделок снизилось более чем на 55 процентов (по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года). Наиболее востребованной остается недвижимость в Стамбуле, Анкаре и Измире.
«С начала года динамика спроса со стороны иностранных покупателей демонстрирует снижение. Общее уменьшение интереса с января составило около 12 процентов», — уточнили в Turk Estate.
Ранее, в апреле, стало известно, что российские граждане бросились скупать недвижимость на черноморских курортах страны, рассматривая ее как альтернативу зарубежной. Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Последние новости
Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России хотят снять санкции с некоторых товаров
В России хотят снять санкции с некоторых товаров
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Россияне забирают деньги со счетов
Россияне забирают деньги со счетов
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение