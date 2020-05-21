Россияне обошли китайцев в Турции 

В апреле 2020-го российские граждане обошли китайцев по количеству приобретенной недвижимости в Турции, следует из материалов агрегатора недвижимости Turk Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, среди иностранных покупателей турецких объектов лидируют клиенты из Ирана и Ирака (вместе они купили за месяц 260 лотов), россияне на третьем месте (61 лот), жители Афганистана — на четвертом (54 объекта), китайцы — на пятом (40).

В целом на рынке недвижимости Турции в апреле произошло резкое падение объемов продаж, констатируют эксперты. Число сделок снизилось более чем на 55 процентов (по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года). Наиболее востребованной остается недвижимость в Стамбуле, Анкаре и Измире.

«С начала года динамика спроса со стороны иностранных покупателей демонстрирует снижение. Общее уменьшение интереса с января составило около 12 процентов», — уточнили в Turk Estate.

Ранее, в апреле, стало известно, что российские граждане бросились скупать недвижимость на черноморских курортах страны, рассматривая ее как альтернативу зарубежной. Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля.