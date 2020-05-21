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Число сделок в новостройках Москвы обвалилось вдвое 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Число сделок в новостройках Москвы обвалилось
Фото: РИА Новости
За апрель 2020-го в Москве зарегистрировали 3,845 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья — на 44 процента меньше, чем в марте (6,83 тысячи ДДУ), говорится в сообщении на сайте столичного управления Росреестра.
В годовом исчислении число сделок в новостройках обвалилось почти вдвое, на 49 процентов (в апреле 2019-го было заключено 7,48 тысячи ДДУ). Всего с начала 2020-го в столице продано 21,56 тысячи новых квартир — на 21 процент меньше, чем в январе-апреле 2019-го.
«По итогам апреля нами оформлено минимальное с февраля 2017 года число ДДУ, включая жилой и нежилой фонды столицы. Конечно, на объем сделок не мог не повлиять введенный на территории страны и в частности в Москве режим самоизоляции граждан», — отмечают в Росреестре.
Ранее в мае стало известно, что объем нового предложения на рынке новостроек Москвы за период с января по середину мая 2020-го составил 802 тысячи квадратных метров — на 20 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1 миллион квадратных метров). Таким образом, в городе недосчитались около 200 тысяч «квадратов» первичного жилья.
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Комментарии 1
Недвижимость , Росреестр
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