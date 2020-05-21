Дума одобрила новые правила расторжения аренды

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях. При этом обеспечительный платеж арендатору не будет возвращаться. Это компромиссный вариант, в котором найден баланс интересов обеих сторон.

Нормы об аренде стали частью большого правительственного законопроекта о неотложных мерах по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж. В связи с большим потоком обращений арендодателей (они предупредили о серьезных рисках) председатель ГД Вячеслав Володин обещал доработку законопроекта. Для подготовки изменений второе чтение законопроекта ранее перенесли на неделю.

Правительство предложило компромиссный вариант в новых поправках ко второму чтению. Кроме того, депутаты тоже внесли свои поправки.

Что получилось в отредактированной версии? Была исключена норма о снижении доходов более чем на 50%. Теперь законопроект касается арендаторов, относящихся к малому и среднему бизнесу. Второй момент — сфера деятельности таких предпринимателей должна быть в списке наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Указанные бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшения арендной платы на срок до одного года по заключенному до введения режима самоизоляции договору. Новое уточнение есть и тут: право предоставляется лишь в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых предпринимателем для осуществления своей деятельности. Такое уточнение нужно было сделать, так как под действие закона попадали и лизинговые платежи по самолетам, пароходам и т.п. "Нефтяные вышки, кстати, тоже попадали под этот законопроект", — пояснил один из авторов новых поправок, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Еще один добавленный нюанс — арендатору и арендодателю даются две недели на переговоры. Если в течение 14 рабочих дней с момента обращения сторонам не удастся договориться о снижении размера платы или ином изменении условий договора, то можно будет расторгать договор аренды. Сделать это можно не позднее 1 октября нынешнего года.

Важно, что арендатору не нужно при этом будет возмещать хозяину помещения упущенную выгоду. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Теперь закон сбалансирован, резюмировал Андрей Макаров.

— Он позволяет решать реальные проблемы малого бизнеса, предпринимателей, — пояснил он, — и, главное, решать проблемы людей с тем, чтобы изменение этой ситуации не сказалось на ценах тех товаров, которые сегодня им приходится приобретать в торговых сетях, находящихся в торговых комплексах.

Не все поправки от депутатов вошли в текст — при принятии закона в третьем чтении их обобщат и примут в виде постановления. Оно будет "направлено в правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе", рассказал глава нижней палаты. "Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса", — добавил Вячеслав Володин.