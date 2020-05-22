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Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Фото: ТАСС
Цены на жилую недвижимость в России в ближайшее время будут снижаться, и этот процесс является неизбежным. Такой прогноз содержится в материалах агентства «Доли.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают эксперты. Они приводят в пример опыт предыдущих экономических кризисов в стране.
«Сейчас многие собственники жилья вынужденно сняли свои квартиры, комнаты и дома с продажи, — объясняют риелторы. — Те владельцы, которые не могут себе позволить убрать объект с реализации, начинают снижать цены. Этот процесс является лавинообразным. Так, один собственник снижает стоимость, второй, увидев это, также делает дисконт. Далее это переходит в настоящий тренд. Это мы фиксировали и в 1999, и в 2009, и в 2015 годах».
По оценке экспертов, жилье может подешеветь на 30 процентов. При этом застройщики уже предлагают покупателям скидки и подарки.
«Никто не готов сбрасывать сразу много: сначала будет 10 процентов, потом 15 и, возможно, до 30 процентов», — прогнозируют в «Доли.ру».
В агентстве указывают, что говорить о восстановлении спроса на недвижимость преждевременно, так как количество безработных в ближайшие месяцы будет только расти.
«На покупательский спрос влияет в большей степени не уровень ипотечных ставок, а наличие или отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Сейчас ее у людей нет, поэтому спрос будет сокращаться», — подчеркивают риелторы.
Ранее, в апреле, вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению специалистов, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок со «вторичкой» на этом фоне сократится до минимума.
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Недвижимость , Lenta.ru
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