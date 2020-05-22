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Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов 

Российская Газета 52 минуты назад
Дума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Фото: ТАСС
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения.
В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется. Право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года, после чего даются две недели на переговоры. Не договорятся — соглашение можно разрывать (надо успеть это сделать не позднее 1 октября). Важно, что арендатору при этом не нужно будет возмещать хозяину помещения упущенную выгоду. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.
В итоге получился компромиссный вариант, в котором найден баланс интересов обеих сторон, резюмировал Андрей Макаров.
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж. В связи с большим потоком обращений арендодателей (они предупредили о серьезных рисках) председатель ГД Вячеслав Володин обещал доработку законопроекта.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Вячеслав Володин , Андрей Макаров , Госдума
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