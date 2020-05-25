В России рухнул рынок ипотечного жилья

В России объемы выданной ипотеки в прошлом месяце снизились почти на 40 процентов. Об это заявили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Отмечается, что объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39% — до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33% — до 81,5 тыс. по сравнению с мартом месяцем. Больше всего выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

В крупных российских банках подтвердили сокращение ипотеки. Объясняется это тем, что небольшие застройщики оказались не готовы работать онлайн и приостановили продажи объектов в период нерабочих дней, пишут «Известия».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, экономист Вячеслав Зайченко предполагал, будут ли банки повышать ставки по ипотеке. Он считает, что повышение ставок по ипотеке не решит проблему для кредитных организаций, а лишь усугубит кризис.