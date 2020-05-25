Ипотеку под 6% предложили расширить

Льготную ипотеку для семей с двумя и более детьми необходимо расширить, предоставив заемщикам возможность приобретать жилье на вторичном рынке. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Быков , соответствующее обращение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину , сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, взять кредит под 6 процентов годовых семья может только для покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости. Приобретение «вторички» возможно только в том случае, если объект недвижимости располагается в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.

В своем обращении Быков указал, что условия льготной программы ограничивают число граждан с детьми, которые имеют возможность воспользоваться кредитованием под 6 процентов, так как многие выбирают жилье на вторичном рынке в других регионах. Парламентарий предложил повсеместно распространить программу на «вторичку».

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года. В середине апреля 2020-го в стране также была запущена ипотека под 6,5 процента годовых для всех категорий населения. В рамках второй программы также можно получить заем на покупку квартиры в новостройке. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.