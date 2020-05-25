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Ипотеку под шесть процентов предложили расширить 

Lenta.ru 51 минуту назад
Ипотеку под 6% предложили расширить
Фото: ТАСС
Льготную ипотеку для семей с двумя и более детьми необходимо расширить, предоставив заемщикам возможность приобретать жилье на вторичном рынке. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Быков, соответствующее обращение он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.
Согласно действующему законодательству, взять кредит под 6 процентов годовых семья может только для покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости. Приобретение «вторички» возможно только в том случае, если объект недвижимости располагается в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.
В своем обращении Быков указал, что условия льготной программы ограничивают число граждан с детьми, которые имеют возможность воспользоваться кредитованием под 6 процентов, так как многие выбирают жилье на вторичном рынке в других регионах. Парламентарий предложил повсеместно распространить программу на «вторичку».
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года. В середине апреля 2020-го в стране также была запущена ипотека под 6,5 процента годовых для всех категорий населения. В рамках второй программы также можно получить заем на покупку квартиры в новостройке. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Михаил Мишустин , Олег Быков , Госдума , РИА Новости
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