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Риелторы ожидают роста продаж новостроек в Подмосковье 

РИА Недвижимость и ещё 1 8 часов назад
Риелторы ожидают роста продаж новостроек в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Открытие офисов продаж новостроек Подмосковья может увеличить число сделок примерно в полтора раза, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.
С 25 мая на территории Московской области разрешена деятельность офисов продаж жилья, прилегающих к строительным площадкам. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 девелоперов обязали обеспечить соблюдение покупателями социальной дистанции, ввести ограничения на их одновременное нахождение в офисе, организовать ежедневный температурный фильтр, а также осуществлять расчеты только в безналичной форме.
Удаленный формат работы, конечно, не смог в полной мере позволить сохранить объемы продаж — не только покупатели, но и не все застройщики были готовы к онлайн-продажам, отметила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Она прогнозирует рост объема продаж с открытием офисов не менее, чем на 30-40%.
Кроме того, по словам риелтора, завершатся многие сделки, на которые клиенты вышли в марте-начале апреля, но приостановили их из-за изоляции или сбоев регистрации в Росреестре. По данным Глазуновой, в период самоизоляции в регионе сократилось не столько само число обращений, сколько конверсия обращений в сделки. Она рассчитывает, что отложенный спрос будет реализован в июне, что также положительно повлияет на динамику продаж.
В апреле зафиксирован спад и звонков, и подписаний договоров, рассказала председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. По данным платформы bnMAP.pro, в течение апреля в регионе было подписано всего 807 ДДУ и это очень мало для Московской области, подчеркнула она.
Большинство людей нуждается в посещении места строительства, чтобы оценить локацию, задать сразу на месте все возникшие вопросы, повертеть в руках схемы планировок, плюс многие приезжают в офис продаж, еще не определившись, какую именно квартиру хотят, отметила Доброхотова.
"Поэтому, безусловно, открытие офисов продаж позволит увеличить число подписаний ДДУ к концу июня — как минимум на 50% от текущей апрельской планки", — уверена она.
Риелтор также уточнила, что по итогам мая роста или не будет, или будет технический рост регистраций ДДУ, которые в апреле и мае зависли из-за неработающих МФЦ, нотариусов и Росреестра.
Руководитель отдела продаж Est-a-Tet Роман Соколов, соглашаясь, что открытие областных офисов увеличит покупательскую активность, уточнил, что это будет не основополагающим фактором, а станет завершающим шагом для тех, кому важно было посетить офис и убедиться в правильности своего решения.
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Комментарии
Недвижимость , Ирина Доброхотова , Роман Соколов , Росреестр , РИА Новости
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