Риелторы ожидают роста продаж новостроек в Подмосковье 

Открытие офисов продаж новостроек Подмосковья может увеличить число сделок примерно в полтора раза, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

С 25 мая на территории Московской области разрешена деятельность офисов продаж жилья, прилегающих к строительным площадкам. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 девелоперов обязали обеспечить соблюдение покупателями социальной дистанции, ввести ограничения на их одновременное нахождение в офисе, организовать ежедневный температурный фильтр, а также осуществлять расчеты только в безналичной форме.

Удаленный формат работы, конечно, не смог в полной мере позволить сохранить объемы продаж — не только покупатели, но и не все застройщики были готовы к онлайн-продажам, отметила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Она прогнозирует рост объема продаж с открытием офисов не менее, чем на 30-40%.

Кроме того, по словам риелтора, завершатся многие сделки, на которые клиенты вышли в марте-начале апреля, но приостановили их из-за изоляции или сбоев регистрации в Росреестре . По данным Глазуновой, в период самоизоляции в регионе сократилось не столько само число обращений, сколько конверсия обращений в сделки. Она рассчитывает, что отложенный спрос будет реализован в июне, что также положительно повлияет на динамику продаж.

В апреле зафиксирован спад и звонков, и подписаний договоров, рассказала председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова . По данным платформы bnMAP.pro, в течение апреля в регионе было подписано всего 807 ДДУ и это очень мало для Московской области, подчеркнула она.

Большинство людей нуждается в посещении места строительства, чтобы оценить локацию, задать сразу на месте все возникшие вопросы, повертеть в руках схемы планировок, плюс многие приезжают в офис продаж, еще не определившись, какую именно квартиру хотят, отметила Доброхотова.

"Поэтому, безусловно, открытие офисов продаж позволит увеличить число подписаний ДДУ к концу июня — как минимум на 50% от текущей апрельской планки", — уверена она.

Риелтор также уточнила, что по итогам мая роста или не будет, или будет технический рост регистраций ДДУ, которые в апреле и мае зависли из-за неработающих МФЦ, нотариусов и Росреестра.