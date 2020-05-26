Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.13
82.00
78.05
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
35.75
–0.11 Золото
1712.20
+0.01 РТС
1224.99
–0.84
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0972
+0.0164
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Риелтор предсказал повышенный спрос на ипотеку после пандемии 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
Ипотеке предрекли взлет
Фото: ТАСС
После окончания пандемии в России вырастет спрос на ипотеку. Об этом заявил генеральный директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, сообщает Regnum.
По его словам, уже сейчас число обращений превысило показатели апреля минувшего года на 2-3%. При этом основной спрос формируют клиенты с большим первоначальным взносом. Чаще всего такие люди являются зарплатными клиентами банка и легко подтверждают свой доход.
Остальные категории ипотечных заемщиков начнут обращаться в банки в июне. Именно на этот месяц придется повышенный отложенный спрос, заверил Хусаинов.
Он добавил, что на рынке вторичного и первичного жилья наибольший интерес вызывают квартиры стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей. В сегменте загородного жилья самые востребованные варианты находятся в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей.
Ранее представители строительных компаний и владельцы подмосковных коттеджей рассказали, что пандемия и режим самоизоляции спровоцировали небывалый спрос на загородную недвижимость.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
Газета.Ru: последние новости
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40% В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40% Проблему аварийного жилья в Макаровском районе на Сахалине планируют решить до 2023 года Проблему аварийного жилья в Макаровском районе на Сахалине планируют решить до 2023 года Продажи водки в России выросли почти на 10% за месяц Продажи водки в России выросли почти на 10% за месяц
Комментарии 1
Недвижимость , Ипотека , Ильдар Хусаинов , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейший рынок труда Европы обвалился
Крупнейший рынок труда Европы обвалился
Госдума одобрила удвоение пособий на детей
Госдума одобрила удвоение пособий на детей
Мошенники «купили» дом у россиянки и оформили на нее кредит
Мошенники «купили» дом у россиянки и оформили на нее кредит
Повышенное пособие получают тысячи безработных москвичей
Повышенное пособие получают тысячи безработных москвичей
Легендарного инвестора обманули на сотни миллионов евро
Легендарного инвестора обманули на сотни миллионов евро
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение