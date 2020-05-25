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Найдена самая дешевая московская квартира 

Lenta.ru 11 часов назад
Найдена самая дешевая московская квартира
Фото: РИА Новости
Квартиру в Москве выставили на продажу за 1,7 миллиона рублей — это минимальный для города ценник (без учета предложений, найденных в домах на присоединенных территориях, в Троицком и Новомосковском округах). Описание объекта размещено в базе ЦИАН.
Самая дешевая квартира расположена на втором этаже трехэтажного здания в районе Донской (Южный административный округ). Ее общая площадь — 10 квадратных метров, жилая — 7 «квадратов», кухня — 2 квадратных метра. Указанная высота потолков — 3,3 метра, вид из окон — во двор, ремонт в помещении не выполнен.
«Апартаменты для проживания, стройвариант, подведены коммуникации, установлены пластиковые окна, счетчик на холодную воду. Договор купли-продажи 2020 года», — говорится в объявлении. Юридический статус объекта не уточнен.
Ранее сообщалось, что москвичи начали массово снимать квартиры с продажи. Число выставленных на рынок вторичных объектов по итогам апреля 2020-го снизилось на 30 процентов. В первую очередь падение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице.
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Комментарии 2
Недвижимость , ЦИАН
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