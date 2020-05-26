КБ Стрелка помогло выбрать архитекторов для Центрального телеграфа 

Британское бюро David Chipperfield Architects разработает архитектурную концепцию реновации Центрального телеграфа в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Бюро Дэвида Чипперфильда , воплотившее в жизнь более сотни проектов, выбрали в рамках конкурентных переговоров, которые проводились девелоперской компанией Vos’hod при участии КБ Стрелка.

КБ Стрелка разработало несколько сценариев и комплексную модель функционирования телеграфа. Специалисты изучили первоначальные чертежи и логику, которую закладывал при строительстве архитектор. Все это стало частью брифа для архитекторов.

Vos’hod и КБ Стрелка рассматривали ведущие архитектурные бюро и их подходы к работе с предлагаемой моделью. Предпочтение было отдано именно бюро David Chipperfield Architects, так как оно обладает большим опытом работы с историческим наследием и понимает ценности, возможности и вызовы, который стоят перед Центральным телеграфом.

«Нас воодушевляет возможность работать над этим исторически значимым и архитектурно новаторским зданием. Мы стремимся восстановить выдающуюся индивидуальность Центрального телеграфа, бережно открывая здание для публики, и возродить его как место для бизнеса и общественной жизни, для встреч и общения во имя процветания», — заявил Дэвид Чипперфильд.

Архитектор заверил, что тщательная реставрация сохранит оригинальный дух телеграфа и приспособит здание для современного использования.

Гендиректор Института «Стрелка», сооснователь и партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова назвала Центральный телеграф уникальным объектом с невероятным городским потенциалом.

«С одной стороны, есть задача превратить старомодный офисный центр эпохи 90-х в современное культовое пространство, создать новую точку притяжения, с другой — бережно отнестись к историческому наследию здания», — рассказала Мельникова.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году по проекту Ивана Рерберга. В самом начале в здании работали пять тысяч человек. Со временем пространство, необходимое для работы телеграфа, сократилось. Освободившиеся помещения заполнили офисы, коворкинг и кафе.

В КБ Стрелка подчеркнули, что сейчас здание телеграфа, расположенное в самом центре Москвы, выключено из городской жизни.