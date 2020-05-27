Совкомбанк запустил удаленную выдачу ипотеки 

Совкомбанк после успешного тестирования запустил сервис удаленной выдачи ипотеки на покупку недвижимости на первичном рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"После успешного пилотирования мы готовы проводить выдачу ипотечных кредитов на первичном рынке полностью в дистанционном формате — это необходимый шаг сегодня, чтобы клиенты, для которых это важно, могли проводить ипотечные сделки, не выходя из дома", — заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, чьи слова приводятся в сообщении.

В банке отмечают, что весь процесс от рассмотрения ипотечной заявки проходит без посещения офиса с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Первую сделку в удаленном формате банк провел в мае. При этом оформить ипотеку могут не только действующие, но и потенциальные клиенты.

Совкомбанк — третий по размеру активов частный банк РФ. Объем активов банка — 1,1 трлн рублей. Банк представлен 2,5 тыс. отделений и мини-офисов в 1,034 тыс. населенных пунктах РФ. Общее число сотрудников составляет 15,6 тыс. человек.