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Совкомбанк запустил удаленную выдачу ипотеки 

ТАСС 2 часа назад
Совкомбанк запустил удаленную выдачу ипотеки
Фото: ТАСС
Совкомбанк после успешного тестирования запустил сервис удаленной выдачи ипотеки на покупку недвижимости на первичном рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"После успешного пилотирования мы готовы проводить выдачу ипотечных кредитов на первичном рынке полностью в дистанционном формате — это необходимый шаг сегодня, чтобы клиенты, для которых это важно, могли проводить ипотечные сделки, не выходя из дома", — заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, чьи слова приводятся в сообщении.
В банке отмечают, что весь процесс от рассмотрения ипотечной заявки проходит без посещения офиса с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Первую сделку в удаленном формате банк провел в мае. При этом оформить ипотеку могут не только действующие, но и потенциальные клиенты.
Совкомбанк — третий по размеру активов частный банк РФ. Объем активов банка — 1,1 трлн рублей. Банк представлен 2,5 тыс. отделений и мини-офисов в 1,034 тыс. населенных пунктах РФ. Общее число сотрудников составляет 15,6 тыс. человек.
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Комментарии
Недвижимость , Сергей Хотимский , Совкомбанк
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