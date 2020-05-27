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Провал: как замедлились темпы строительства в России 

Павел Тиунов 33 минуты назад
В апреле темпы строительства жилых домов в России снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора отчёте. Журналисты охарактеризовали показатели как «провал» строительной отрасли.
По данным экспертов Росстата, в апреле темпы возведения многоквартирных домов снизились на 41,5% по сравнению с мартом.
По отношению к апрелю 2019 года снижение показателей оценивается в 36,5%. Опубликованные данные, по мнению журналистов Lenta.ru, позволяют говорить о «строительном провале в России».
С января по апрель 2020 года в стране было возведено 1,9 тысячи новостроек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В документе также отмечается, что за минувший месяц было введено в эксплуатацию 382 новых многоквартирных дома и 11,5 тысячи частных дома. К приему хозяев готовы 42,6 тысячи новых квартир.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству утвердить льготную ипотечную программу, согласно которой минимальная ставка по займу составит 6,5%.
Предполагается, что сниженный процент будет распространяться на кредиты, оформленные до 1 ноября 2020 года, а также на объекты недвижимости не дороже 3 миллионов рублей в регионах и 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
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Недвижимость , Видео , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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