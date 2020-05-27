В апреле темпы строительства жилых домов в России снизились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора отчёте. Журналисты охарактеризовали показатели как «провал» строительной отрасли.

По данным экспертов Росстата, в апреле темпы возведения многоквартирных домов снизились на 41,5% по сравнению с мартом.

По отношению к апрелю 2019 года снижение показателей оценивается в 36,5%. Опубликованные данные , по мнению журналистов Lenta.ru, позволяют говорить о «строительном провале в России».

С января по апрель 2020 года в стране было возведено 1,9 тысячи новостроек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В документе также отмечается, что за минувший месяц было введено в эксплуатацию 382 новых многоквартирных дома и 11,5 тысячи частных дома. К приему хозяев готовы 42,6 тысячи новых квартир.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству утвердить льготную ипотечную программу, согласно которой минимальная ставка по займу составит 6,5%.

Предполагается, что сниженный процент будет распространяться на кредиты, оформленные до 1 ноября 2020 года, а также на объекты недвижимости не дороже 3 миллионов рублей в регионах и 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти.